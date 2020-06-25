Абуджа, , 15:43 — REGNUM Нигерийский музыкант Иннокентий Уджа Идибия, известный под своим сценическим псевдонимом 2Baba, был назначен послом доброй воли Управления Верховного комиссариата ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Об этом сообщается на официальной странице УВКБ ООН в Instagram.

«2Baba является убежденным сторонником кампании УВКБ «LuQuLuQu» — панафриканского движения людей из всех слоев общества, инвестирующих в лучшее будущее для насильственно перемещенных лиц на всем континенте», — сообщается в заявлении.

«Я очень польщен, я очень благодарен, в то же время это огромная ответственность для меня, и я знаю, что я справлюсь с этой задачей», — сообщил музыкант на своей странице в Instagram.