Санкт-Петербург, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Голосование по поправкам в Конституцию продумано в максимально безопасном и комфортном режиме.
«Достаточно сказать уже то, что само голосование будет идти неделю, а это значит, что все желающие смогут спокойно в удобное время прийти и проголосовать», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
«Я сам был в ЦИК и собственными глазами видел макет участка, построенного с соблюдением всех норм безопасности это, впечатляет. И на голосование стоит сходить уже чтоб просто увидеть это. Я планирую рабочую поездку в Татарстан, это будет инспекционная командировка, где я буду смотреть как это все организовано у них. Общественная палата Российской Федерации назначила меня руководителем экспертно-консультативной группы по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием. Я рассказывал о тестировании дистанционного электронного голосования, отмечу, что всё прошло очень корректно. Лично я получил максимальное количество ответов на все свои вопросы. Теперь знаю твёрдо: повлиять на голос человека, изменить его при использовании в процедуре голосования технологии блокчейн невозможно. Все максимально безопасно это защищенные технологии и это цифровое будущее нашей страны. И я полностью разделяю мнение Александра Серавина по поводу будущей электронной демократии — это наше будущее, которое мы приближаем уже сегодня. Количество фейковых сообщений об общероссийском голосовании уже перевалило за две тысячи», — продолжил эксперт.
«За последние дни фиксируем рост и смену тактики информационных вбросов на сайтах СМИ — иностранных агентов. Причём идут откровенные передёргивания, — продолжил свой комментарий общественный деятель, — Например, большую популярность приобрели постановочные пикеты, эдакие «странствующие протестующие», которых перевозят из города в город и ставят в разных точках, чтобы имитировать «мощное народно-освободительное движение». И вот подобная ложь и фальсификации стали нормой для западной журналистики у нас. Вот их уровень. Я официально сообщил журналистам, что Фонд защиты национальных ценностей направил в Государственную Думу (в этот понедельник!) пакет документов на 57 страницах, содержащий информацию о фейках о голосовании. Представляете: за 10 дней до 1 июля мы уже собрали такое количество вбросов от западных СМИ-иноагентов! Сколько же ещё гадости и грязи ждёт нас впереди?»
«Надеюсь, что все это получит достойную правовую оценку со стороны Федерального Собрания РФ. Отмечу, что это не фейки, это спланированная дезинформационная кампания, которая совершенно сознательным образом проводится по четкому плану, сценарию и бюджету», — подытожил Александр Малькевич.