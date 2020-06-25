Санкт-Петербург, , 15:38 — REGNUM Голосование по поправкам в Конституцию продумано в максимально безопасном и комфортном режиме.

«Достаточно сказать уже то, что само голосование будет идти неделю, а это значит, что все желающие смогут спокойно в удобное время прийти и проголосовать», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«За последние дни фиксируем рост и смену тактики информационных вбросов на сайтах СМИ — иностранных агентов. Причём идут откровенные передёргивания, — продолжил свой комментарий общественный деятель, — Например, большую популярность приобрели постановочные пикеты, эдакие «странствующие протестующие», которых перевозят из города в город и ставят в разных точках, чтобы имитировать «мощное народно-освободительное движение». И вот подобная ложь и фальсификации стали нормой для западной журналистики у нас. Вот их уровень. Я официально сообщил журналистам, что Фонд защиты национальных ценностей направил в Государственную Думу (в этот понедельник!) пакет документов на 57 страницах, содержащий информацию о фейках о голосовании. Представляете: за 10 дней до 1 июля мы уже собрали такое количество вбросов от западных СМИ-иноагентов! Сколько же ещё гадости и грязи ждёт нас впереди?»

«Надеюсь, что все это получит достойную правовую оценку со стороны Федерального Собрания РФ. Отмечу, что это не фейки, это спланированная дезинформационная кампания, которая совершенно сознательным образом проводится по четкому плану, сценарию и бюджету», — подытожил Александр Малькевич.