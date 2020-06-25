Уфа, , 15:41 — REGNUM Обстоятельства смерти двухлетнего ребенка устанавливают в Башкирии. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По предварительной информации, несчастный случай произошел 24 июня текущего года в Илишевском районе. За ребенком в частном доме присматривали его мама и бабушка. В какой-то момент родители ненадолго выпустили его из виду. Малыш зашел на кухню и стал стучать дверцей духовки. На плите стоял чайник с кипятком. Он упал на малыша.

В больнице врачи установили, что у мальчика 50 процентов ожогов тела. Они не смогли сохранить жизнь ребенку, несмотря на все усилия.

По данному факту была организована доследственная проверка. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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