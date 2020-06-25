Москва, , 15:36 — REGNUM Представители МИД РФ, ведущие аккаунт ведомства в Facebook, отреагировали на фото с ЛГБТ-флагом, установленным на здании посольства США в Москве, мелодией Поля Мориа «Шалунья» («El Bimbo»), ставшей известной благодаря сцене в баре «Голубая устрица» из кинокомедии «Полицейская академия». Так в МИД РФ ответили на запись аккаунта американского посольства с кадром флага, популярного у людей нетрадиционной ориентации.

«Для поддержания вашего жизнерадостного и веселого настроения в столь сложное время для Америки, которая должна была стать снова великой», — говорится в ответном сообщении.

Примечательно, что дипломаты использовали игру слов — так, использованное слово «gay» переводится и как «весёлый», и как «человек нетрадиционной ориентации», а фраза «Америка должна быть снова великой» отсылает к ключевому предвыборному лозунгу президента США Дональда Трампа.

Ранее в СМИ опубликовали фотографию здания посольства США в Москве, где рядом с американским флагом вывесили флаг ЛГБТ. Американские дипломаты объяснили, что 24 июня 1978 года этот флаг впервые появился на одном из парадов в Сан-Франциско.