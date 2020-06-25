Ново-Огарево, Московская область, , 15:39 — REGNUM Вопрос о поисках пропавших людей по геолокации их мобильных телефонов будет проработан. Об этом заявил 25 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ.

«Что касается базы неизвестных пациентов, определения места мобильных телефонов, я пометил. Вернёмся к этому вопросу и поработаем», — заверил глава государства.

По словам директора организации «Центр поиска пропавших людей» Григория Сергеева, тысячи людей пропадают каждый год, но у них с собой есть мобильные телефоны. Летом пропавших успевают спасти, зимой процент удачных исходов меньше.

Он напомнил президенту, что тот поручал решить вопрос о быстром обнаружении человека по сигналу его телефона, однако до конца это поручение реализовано не было. Он отметил, что возможность отслеживания есть в системе «112», но она работает очень неточно.

Читайте также: Встреча Путина с членами Общественной палаты — трансляция