Москва, , 15:34 — REGNUM Большинство отелей Турции открылись и намерены работать в туристическом сезоне 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Читайте также: Отдых в Турции в 2020 году подорожает на 10%

О планах работать уже заявили более 170 популярных отелей анаталийского побережья. Более 30 отелей уже открылись. Возобновить прием туристов планируется уже в июле.

Министр туризма и культуры Мехмет Эрсоя заявил, что ситуация с возобновлением авиасообщения с Россией может разрешиться в течении ближайших 10 дней.

Как сообщает ИА REGNUM, с 16 июля Turkish Airlines планирует выполнять 14 рейсов неделю в Москву, с 17 июля — три рейса в Санкт-Петербург, с 20 июля — три рейса в Краснодар.

Ранее в сюжете: Отдых в Турции станет дороже из-за нового «налога на проживание»