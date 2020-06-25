Вашингтон, , 16:25 — REGNUM По данным опросов общественного мнения, проведенных агентством Reuters совместно с исследовательской компанией Ipsos, лишь 20% граждан США считают необходимым возмещение убытков из налоговых поступлений потомкам рабов, проживающих на территории страны. Об этом 25 июня сообщает Reuters.

Исследование общественного мнения было проведено после того, как в США все чаще стали раздаваться голоса о необходимости выплат порядка 40 млн афроамериканцев за годы страданий, которые перенесли их предки, пребывавшие в состоянии рабства.

По данным опроса, лишь 10% белых респондентов поддержали идею репараций, среди афроамериканцев их было около 50%.

В социологическом исследовании приняли участие 1 тыс. 115 человек. Опрос проводился в период с 10 по 16 июня и имеет погрешность в 2−3%.