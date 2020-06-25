Екатеринбург, , 15:38 — REGNUM Инфекционные стационары Екатеринбурга действительно загружены больными СOVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе Свердловской области.

«Несмотря на фиксируемое снижение числа заболевших COVID-19, муниципальные больницы в настоящее время остаются заполненными — ранее заболевшие пациенты продолжают получать там лечение», — сообщили в структуре.

Однако больницы не являются абсолютно загруженными, ведь многие вылечиваются и выписываются. Действуют медучреждения и в других городах региона.

При необходимости в Екатеринбурге может быть развернут дополнительный коечный фонд, заявляют в структуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено 11 684 случаев заражения.

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