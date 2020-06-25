Брянск, , 15:31 — REGNUM Белых бумажных голубей выпустили пилоты местного авиаклуба над площадью в Стародубе Брянской области. Фигурки птиц изготовили воспитанники детских садов и жители города, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

В Стародубе 24 июня присоединились к всероссийской акции «Голубь Победы», приуроченной к празднованию 75-летия Великой Победы. Сначала на центральной площади города волонтёры выпустили в небо живых птиц, а затем пилоты городского авиаклуба — бумажные фигурки.

«Поймав такого голубя, земляки могли передать их со словами пожеланий нашим уважаемым ветеранам, труженикам тыла, которые не могли присутствовать на мероприятии», — написал на своей странице в социальной сети глава администрации Стародуба Дмитрий Винокуров.

В городе также прошёл праздничный автопробег «Это наша Победа!»