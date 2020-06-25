Брянск, 25 июня 2020, 15:31 — REGNUM Белых бумажных голубей выпустили пилоты местного авиаклуба над площадью в Стародубе Брянской области. Фигурки птиц изготовили воспитанники детских садов и жители города, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
В Стародубе 24 июня присоединились к всероссийской акции «Голубь Победы», приуроченной к празднованию 75-летия Великой Победы. Сначала на центральной площади города волонтёры выпустили в небо живых птиц, а затем пилоты городского авиаклуба — бумажные фигурки.
В городе также прошёл праздничный автопробег «Это наша Победа!»