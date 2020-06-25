Бухарест, , 15:27 — REGNUM За минувшие сутки на территории Румынии было выявлено 460 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число превысило 25 тысяч. Об этом 26 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждены 25 286 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за сутки в стране от COVID-19 умерли 10 пациентов, в результате чего суммарное количество летальных исходов стало 1 565.

При этом уточняется, что в настоящее время в Румынии свыше 17,9 тысячи пациентов вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки на территории Ирана от COVID-19 скончались ещё 134 пациента.