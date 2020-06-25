Москва, , 15:28 — REGNUM Обеспечение лекарствами пациентов, которые не болели COVID-19, в период самоизоляции было организовано на высоком уровне. Об этом 25 июня сообщила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Обеспеченность была достаточно высокой, поскольку нам удалось предпринять превентивные меры. Что касается централизованно закупаемых лекарственных препаратов, то более 90% из них была закуплена централизованными закупками и поставлена в первом квартале 2020 года», — сказала Максимкина.

По её словам, в период распространения коронавируса Минздрав напомнил подведомственным учреждениям, что врачи вправе выписывать рецепты хроническим пациентам на срок до 180 дней. Причем выписывать препараты можно и дистанционно — при помощи телемедицинских коммуникаций.

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