Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM В Санкт-Петербурге за получении взятки задержан 41-летний старший государственный инспектор дорожного надзора отдела ГИБДД Красносельского районного управления регионального ГУ МВД России. Вместе с ним задержан и взяткодатель, им оказался 44-летний сотрудник одной из коммерческих структур города. Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Из материалов уголовного дела следует, что задержанные вступили в сговор на получение старшим инспектором дорожного надзора денег за совершение действий в пользу коммерческой структуры. Они заключались в непривлечении сотрудников организации к административной ответственности за производство работ без получения разрешения по промывке канализации на проезжей части одной из улиц в Красносельском районе города.

По данным следствия, 24 июня 2020 года в автомобиле у одного из домов по проспекту Ветеранов местный житель передал 25 тысяч рублей старшему инспектору, после чего соучастники были задержаны на месте происшествия сотрудниками правоохранительных органов.

«В настоящее время следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Расследование уголовного дела продолжается.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти обратили внимание на то, что получение взятки инспектором ГИБДД выявили сотрудники службы собственной безопасности Главка.

«В настоящее время проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям», — подчеркнули в пресс-службе Главка МВД.