Ижевск, , 15:21 — REGNUM Завьяловском районный суд Удмуртии вновь отложил рассмотрение дела бывшего заместителя глава Минпромторга России Дмитрия Овсянникова по обвинению в хулиганстве по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти»). Об этом сообщает объединённая пресс-служба судейского сообщества республики.

Планируется, что дело будет рассмотрено 30 июня.

К ходатайстве о переносе срока рассмотрения дела адвокаты Овсянникова приложили медицинское заключение о нахождении его в стационаре.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года в аэропорту Ижевска вылетавшего в Москву Овсянникова заставили несколько раз пройти через рамку металлоискателя. Затем чиновника попросили предъявить билеты и документы, однако он отказался это сделать и стал активно возмущаться. В результате замминистра был задержан. В Минпромторге по данному инциденту планировали провести внутреннюю проверку. 8 апреля Овсянников был исключен из партии «Единая Россия». Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что поведению Овсянникова в аэропорту нет оправданий. Он добавил, что попросил премьер-министра Михаила Мишустина и главу Минпромторга Дениса Мантурова рассмотреть вопрос о соответствии Овсянникова занимаемой должности.

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Мантуров позднее назвал поведение своего заместителя недопустимым и отметил, что Овсянников больше не будет участвовать в работе министерства. 23 апреля Овсянников был уволен с поста заместителя главы ведомства распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина.

Первоначально рассмотрение дела было назначено на 23 апреля, однако оно было перенесено на 22 мая, а затем на 11 июня. В обоих случаях о переносе ходатайствовал сам Овсянников, в качестве обоснования указывая проживание в Москве и желание лично присутствовать на слушании.

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