Киев, , 15:21 — REGNUM На Украине уже есть области, в которых загруженность больниц составляет более 50%, заявил 25 июня премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Глава правительства констатировал, что в настоящий момент Украина «вошла в серьезную волну заболеваемости», передает корреспондент ИА REGNUM.

Шмыгаль в очередной раз призвал граждан соблюдать правила карантина, но дал понять, что Киев не настроен возвращать запреты, которые действовали весной.

«Уважаемые граждане Украины… мы будем продолжать политику наказаний за несоблюдение социальной дистанции и мер масочного режима, а также мер дезинфекции», — заявил премьер.

Напомним, что карантин на Украине, согласно решению правительства, действует как минимум до 31 июля, но по «адаптивной модели». Ограничения устанавливают региональные власти в зависимости от ситуации, которая складывается в каждой области. По состоянию на 25 июня в стране подтверждено более 40 тысяч случаев заболевания коронавирусом, причем в последнее время практически каждый день обновляется суточный антирекорд заболеваемости.