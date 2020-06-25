Москва, , 15:19 — REGNUM Усиленные меры безопасности приняты на голосовании по поправкам к Конституции России, привлечено беспрецедентное число наблюдателей. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, сообщает 25 июня «Коммерсантъ».

По её словам, наблюдателей на голосовании будет больше, чем на президентских выборах, что позволит зафиксировать всё. Тщательно прописана процедура обращения с бюллетенями. При наблюдателях их надлежит пересыпать в сейф-пакеты, на запечатанных пакетах должны поставить подписи все члены комиссии, это же могут сделать и наблюдатели.

Ночью у помещений будут дежурить сотрудники правоохранительных органов. Если такие меры безопасности для кого-то недостаточны, они могут сами остаться на ночь «на пороге», добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, российские граждане могут участвовать в голосовании по поправкам к Конституции с 25 июня до 1 июля. При этом первый день июля считается основным днём голосования.

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