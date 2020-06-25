Миасс, Челябинская область, , 15:11 — REGNUM В Челябинской области от ковидной пневмонии скончалась врач-педиатр. Она работала в детской поликлинике города Миасса, посвятила медицине 29 лет из своих 52-х, сообщает региональный минздрав.

14 июня у неё поднялась температура. 15 июня на компьютерной томографии была обнаружена двусторонняя пневмония. А затем лабораторно подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией.

21 июня женщина находилась в реанимации, в том числе с 24-го — на аппарате ИВЛ. Спасти её не удалось.

Отметим, это уже не первая смерть среди медработников. Ранее в Челябинской области скончались несколько врачей с коронавирусом.