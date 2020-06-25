Новосибирск, , 15:10 — REGNUM В Новосибирской области проводится доследственная проверка информации о массовой гибели пчёл в Колыванском районе, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Ранее в СМИ появилась информация о массовой гибели пчёл в с. Новотырышкино Колыванского района Новосибирской области.

«По словам местных жителей, гибель пчёл на пасеках произошла в результате отравления химикатами, которыми обрабатывали цветущие рапсовые поля. При этом селян в установленном порядке не предупреждали о датах обработки посевов», — уточнили в ведомстве.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Также они проверят наличие в действиях лиц, проводивших обработку сельскохозяйственных культур, признаков состава преступления по ст. 249 УК РФ — «Нарушение правил, установленных для борьбы с вредителями растений».