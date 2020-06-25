Санкт-Петербург, , 15:33 — REGNUM В Ленинградской области впервые за несколько лет отмечен резкий рост числа внебольничных пневмоний — на 65% по сравнению со средним многолетним уровнем и на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом 25 июня, во время заседания правительства Ленинградской области, заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Историк, передает корреспондент ИА REGNUM.

В больнице tasnimnews.com

По словам специалиста, средний темп прироста заболеваемости COVID-19 за семь дней составил 1,3% — в него внесены дополнительные показатели, которые учитываются при переходе на новый этап послаблений. Из всех случаев заболеваний, которые регистрируются с мая в регионе, чаще всего регистрируются: внебольничная пневмония (около 40%), ОРВИ (34%).

«У нас уменьшается число лиц без клинических проявлений и увеличивается (количество) болеющих внебольничной пневмонией», — отметила Ольга Историк.

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Темп прироста заболеваемости внебольничной пневмонией вызывает у специалистов тревогу. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 6284 таких пациента. Показатель заболеваемости составляет 359 случаев на 100 тысяч населения, что на 1,8% выше, чем за аналогичный период 2019 года, и на 65% выше среднего многолетнего уровня.

Максимальные показатели заболеваемости, превышающие среднеобластные, зарегистрированы в 5 из 17 районов: Всеволожском, Гатчинском, Бокситогорском, Киришском и Приозерском.

«Уровень летальности на сегодняшнее число — 27, он чуть больше 0,6 — этот показатель меньше, чем по всей России», — отметила Историк, имея в виду количество умерших от COVID-19 по состоянию на 15 июня.

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