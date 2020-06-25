Бишкек, , 15:06 — REGNUM Вице-премьер-министр Киргизии Аида Исмаилова провела рабочее совещание по вопросам, касающимся создания единого механизма координации волонтерского движения в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 25 июня.

Высокопоставленная чиновница отметила большую роль волонтеров в оказании гуманитарной помощи жителям республики во время первой волны пандемии коронавируса.

Исмаилова акцентировала внимание на том, что в стране отсутствует единая координация волонтерского движения, а потому правительство считает целесообразным создать законодательную базу для волонтерского движения.

В свою очередь представитель национального общества Красного полумесяца Бермет Усубалиева представила проект Концепции развития волонтерской деятельности в Киргизии.

«До сегодняшнего дня мы совместно с госорганами занимались обучением и подготовкой волонтеров. Среди них есть те, кто смог применить свои навыки, участвуя во многих мероприятиях государственного масштаба», — сказала она.

По итогам совещания принято решение организовать встречу с участием волонтеров и волонтерских организаций для обсуждения возможности активизации волонтерского движения.

Также планируется, что министерству здравоохранения Киргизии будет предоставлен список волонтеров, которые смогут оказать посильную помощь медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом.