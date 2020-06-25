Севастополь, , 15:06 — REGNUM За сутки в Севастополе ни у одного жителя города не подтвердили положительный результат теста на коронавирус. Об этом 25 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.

«По состоянию на утро 25 июня новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в городе-герое подтвердили положительный результат теста на коронавирус у одного человека. Всего в регионе у 215 граждан выявили новую инфекцию.

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