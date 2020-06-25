Севастополь, 25 июня 2020, 15:06 — REGNUM За сутки в Севастополе ни у одного жителя города не подтвердили положительный результат теста на коронавирус. Об этом 25 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в городе-герое подтвердили положительный результат теста на коронавирус у одного человека. Всего в регионе у 215 граждан выявили новую инфекцию.
Читайте ранее в этом сюжете: 14 крымчан с внебольничной пневмонией находятся в тяжёлом состоянии
Читайте развитие сюжета: Более тысячи севастопольцев находятся под меднаблюдением из-за SARS-CoV-2