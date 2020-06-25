Омск, , 15:01 — REGNUM В Омске следователи начали доследственную проверку после появления в СМИ информации о вспышке коронавирусной инфекции в Нежинском геронтологическом центре. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Отметим, что в центре проживают 226 престарелых и инвалидов.

В ведомстве уточняют, что коронавирусом заразились пенсионеры.

«В ходе проверки будут установлены причины возникновения очага опасной инфекции, действиям руководства центра будет дана правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»)», — отметили в СКР.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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