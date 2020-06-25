Москва, , 15:01 — REGNUM Более половины медицинских работников (54%) считают, что система здравоохранения РФ справилась с пандемией так же, как и в большинстве стран, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

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По мнению 24% медиков, система здравоохранения России справилась с пандемией лучше, чем в других странах, 22% — хуже.

Среди граждан большинство (60%) также считает, что российское здравоохранение справилось с пандемией так же, как и в других странах. Полагают, что лучше других стран 18%, хуже — 22% опрошенных.

Опрос проведен 15−18 июня 2020 года. Опрошены 600 граждан РФ старше 18 лет и 300 медицинских работников.

Как сообщало ИА REGNUM, лучше всего с вызовом пандемии коронавируса справилась Южная Корея, считает большинство жителей США.

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