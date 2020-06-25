Москва, , 15:10 — REGNUM Число российских школьников и студентов, пробовавших наркотики, за последние десять лет сократилось до сотых или даже тысячных долей процента. Об этом заявил 25 июня главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн на пресс-конференции.

Он отметил, что с каждым годом уменьшается количество выявленных случаев употребления наркотиков в школах и вузах. Минздрав 20 лет проводит в школах тестирования, по итогам которых 10−15 лет назад выявлялось до 10% учеников, которые имели опыт употребления наркотиков.

Теперь цифры меньше по крайней мере в тысячу раз. Сегодня такие ученики составляют «сотые, а то и тысячные» доли процента, единичные случаи.

Брюн полагает, что хороший результат дали профилактические меры — тестирование и раннее выявление потребителей наркотиков. Количество людей с наркозависимостью ежегодно снижается, вместе с тем растёт доля тех, кто употребляет синтетические наркотики. Они распространены в студенческой, молодежной среде.

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