Екатеринбург, , 15:02 — REGNUM В Екатеринбурге простятся с известным хирургом Юрием Мансуровым. Об этом сообщила его супруга Юлия Мансурова в Facebook.

Панихида по покойному пройдёт в доме прощания «Вознесение» на открытом воздухе, начало в 13:30 (время местное) 26 июня.

«К гробу при прощании прикасаться нельзя!» — написала Мансурова.

Похороны пройдут в 15:00 на Широкореченском кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мансурова заявила, что её мужа «убил коронавирус».

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