Москва, , 14:56 — REGNUM Благодаря режиму самоизоляции «Мосприроде» удалось привлечь в три раза больше участников к эко-просветительским мероприятиям. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«Эколого-просветительские занятия в онлайн-формате охватывают минимум в три раза больше людей, чем в офлайн-формате», — говорится в сообщении. Всего с 25 марта специалисты «Мосприроды» провели более 1300 различных онлайн-мероприятий.

Так, были запущены проекты «#Природа_на_удалёнке» и «На связи с природой», в рамках которых пользователи могут участвовать в различных викторинах, мастер-классах, онлайн-экскурсиях, а также слушать лекции об экологии. «Специалисты на онлайн-лекциях затрагивают многие экологические темы и проблемные вопросы. Эколого-просветительские лекции проходят в прямом эфире, также публикуются записи интересных лекций», — уточнили в пресс-службе.

В департаменте отметили, что режим самоизоляции и массовый переход на удаленную работу позволил привлечь к участию в мероприятиях в три раза больше людей, чем обычно было офлайн. «А вот День эколога, который отмечают 5 июня, в 2020 году побил все рекорды. В 2019 году в нем приняли участие более 500 человек, а в 2020 году — свыше 30 тысяч», — добавили в департаменте.

Специалисты отметили и минусы онлайн-формата эколого-просветительской деятельности. Невозможно обеспечить включенность каждого участника без личного общения.

После снятия всех ограничений «Мосприрода» продолжит работу в онлайн-формате, поскольку «виртуальные путешествия, творческие мастер-классы и экоигры нашли свою аудиторию в соцсетях и эти форматы очень понравились подписчикам. Многие участники этих занятий получили новые знания и изменили свои привычки в сторону экологичного образа жизни», — заключили в пресс-службе.