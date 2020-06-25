Ялта, Крым, , 14:47 — REGNUM Трое уроженцев Северо-Кавказского федерального округа задержаны в Крыму по подозрению в похищении человека ради выкупа. Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 25 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным следствия, подозреваемые, ранее прибывшие в Ялту из Чечни, решили похитить местного жителя, с которым они работали на одном из строительных объектов города, и вымогать у него деньги. Они знали, что напарник за работу получил крупную сумму.

Сообщники прибыли к дому потерпевшего в городе Алупке, насильно усадили его в машину и вывезли в глухой лес. Там злоумышленники избивали потерпевшего и требовали за освобождение 1 млн рублей, однако тому удалось сбежать.

Позже, 23 июня, друг пострадавшего встретился с вымогателями на автовокзале Ялты, где передал им часть суммы, получив взамен паспорт и мобильный телефон приятеля. После этого злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ. В настоящее время следствие готовится предъявить им обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.