Якутск, 25 июня 2020, 14:41 — REGNUM В Чурапчинском улусе Якутии для поддержки населения в период пандемии запустили пилотную программу «Сиди дома — занимайся семейной экономикой!». Людям выделяют земельные участки, теплицы, рассаду и даже домашних животных. Таким образом администрация стимулирует жителей заняться подсобным хозяйством, передает Общественное телевидение России.
В семье Коркиных трое несовершеннолетних детей. На время изоляции из города приехали и четыре взрослых дочери с внуками. Сами родители c начала пандемии без работы: детсад и магазин, где они трудятся, закрыты. Когда откроются, неизвестно. Руководство выдает сотрудникам только треть зарплаты. Денег не хватает даже на продукты.
В такой ситуации почти все жители сельских районов. Чтобы их поддержать, в администрации Чурапчинского улуса придумали программу «Сиди дома — занимайся семейной экономикой». Желающие могут подать заявку и приобрести по закупочным ценам кур-несушек и поросят. Доставку оплачивает районный бюджет. Первую партию, 5000 кур и 900 поросят, разобрали за пару дней».
По этой же программе жители многоквартирных домов в селах Чурапчинского района могут получить бесплатно землю под огород. Этой возможностью воспользовались больше сотни человек.
Наделы в 25 квадратных метров уже распаханы и засажены овощами. Владельцам достаточно пропалывать и поливать грядки, а осенью собрать урожай.
Всего в программе девять направлений. Проектом уже заинтересовались нескольких других районов Якутии.
Участвуют в проекте больше 2000 семей. Общая прибыль, которую они могут получить от продажи яиц, мяса, овощей, — 42 млн рублей. Но главная задача программы: обеспечить людей не заработком, а продуктами на время пандемии.