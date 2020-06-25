Якутск, , 14:41 — REGNUM В Чурапчинском улусе Якутии для поддержки населения в период пандемии запустили пилотную программу «Сиди дома — занимайся семейной экономикой!». Людям выделяют земельные участки, теплицы, рассаду и даже домашних животных. Таким образом администрация стимулирует жителей заняться подсобным хозяйством, передает Общественное телевидение России.

В семье Коркиных трое несовершеннолетних детей. На время изоляции из города приехали и четыре взрослых дочери с внуками. Сами родители c начала пандемии без работы: детсад и магазин, где они трудятся, закрыты. Когда откроются, неизвестно. Руководство выдает сотрудникам только треть зарплаты. Денег не хватает даже на продукты.

Анна Коркина, жительница с. Чурапча «Наша семейная экономика, конечно, пострадала. Доходы снизились, а детей надо чем-то кормить. Пока работы нет, говорят, и все лето не будет. Вот услышали про программу администрации и сразу написали заявку».

В такой ситуации почти все жители сельских районов. Чтобы их поддержать, в администрации Чурапчинского улуса придумали программу «Сиди дома — занимайся семейной экономикой». Желающие могут подать заявку и приобрести по закупочным ценам кур-несушек и поросят. Доставку оплачивает районный бюджет. Первую партию, 5000 кур и 900 поросят, разобрали за пару дней».

Анна Коркина «Сразу взяли 10 куриц и поросенка, до этого животных у нас не было. Зато сейчас понимаем, что свежие яйца и вообще своя живность помогут нам пережить этот сложный период».

По этой же программе жители многоквартирных домов в селах Чурапчинского района могут получить бесплатно землю под огород. Этой возможностью воспользовались больше сотни человек.

Наделы в 25 квадратных метров уже распаханы и засажены овощами. Владельцам достаточно пропалывать и поливать грядки, а осенью собрать урожай.

Татьяна Новгородова, жительница с. Чурапча «Раньше я никогда не сажала, у меня своего урожая не было, поэтому нам все время приходилось покупать. А в этом году в связи с этой пандемией мы не работали, сидели на самоизоляции, и поэтому эта помощь будет очень существенна».

Всего в программе девять направлений. Проектом уже заинтересовались нескольких других районов Якутии.

Андрей Ноговицын, глава администрации Чурапчинского района «Люди потеряли очень большой доход, те, которые занимаются особенно промышленными товарами, рынки, торговые точки. Очень надеемся, что люди будут заниматься вот этим своим хозяйством, выращиванием кур и свиней».

Участвуют в проекте больше 2000 семей. Общая прибыль, которую они могут получить от продажи яиц, мяса, овощей, — 42 млн рублей. Но главная задача программы: обеспечить людей не заработком, а продуктами на время пандемии.