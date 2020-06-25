Каир, , 14:43 — REGNUM Правозащитная организация Amnesty International призвала правительство Египта обеспечить безопасность журналисту Нору Юнис, заключенной под стражу. Об этом сообщается в заявлении организации.

Ранее, 24 июня правоохранительные органы Египта совершили рейд в офис агентства Al-Manassa и арестовали Юнис, занимавшую пост главного редактора. Женщине не было предъявлено обвинений, арест был произведен без соответствующего ордера.

«Нору Юнис арестовали под предлогом необходимости осмотра ее ноутбука. Власти Египта должны немедленно разрешить ей связаться с семьей и адвокатами, а также защитить ее от любых пыток и прочего жестокого обращения», — говорится в заявлении.

Напомним, журналистка Нора Юнис ранее работала в издании The Washington Post, после чего редактировала одну из популярнейших египетских газет Al-Masry Al-Youm. В указанном агентстве работает с 2015 года.