Эр-Рияд, , 14:38 — REGNUM Правозащитная организация Amnesty International призвала правительство Саудовской Аравии отпустить на свободу женщин, защищающих права человека. Об этом 25 июня сообщается в заявлении организации.

Несколько активисток в 2018 году начали борьбу за право вождения транспортных средств женщинами, за что и были заключены под стражу.

«В течение первых трех месяцев их содержания под стражей, активистки подвергались пыткам, сексуальному насилию и прочим формам жестокого обращения. У них не было связи с внешним миром», — говорится в заявлении.

Напомним, до 24 июня 2018 года Саудовская Аравия оставалась единственной страной в мире, где женщинам было запрещено управлять транспортным средством. Несмотря на снятие данного ограничения, активистки по-прежнему находятся за решеткой.