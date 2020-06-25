Элиста, , 14:21 — REGNUM На пост прокурора Республики Калмыкия назначен Евгений Курмаев — он сменил в должности Романа Тютюника, который проработал в регионе менее двух лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Указ о назначении Курмаева на должность прокурора Республики Калмыкия президент РФ Владимир Путин подписал 11 июня, 25 июня Курмаев был представлен в новой должности.

Глава Калмыкии Бату Хасиков отметил, что Евгений Курмаев уже хорошо изучил регион и продолжит работу по защите интересов жителей.

«Роман Николаевич продолжит службу Отечеству в Красноярском крае. С этим регионом у калмыков, как мы знаем, есть историческая связь. В период работы в Калмыкии Тютюник провел большую работу по формированию эффективного коллектива, наладил взаимодействие с органами исполнительной власти. Проявил себя мудрым руководителем, профессионалом, главной задачей которого была защита прав граждан. Уверен, что наработанная им база будет стимулом для совершенствования работы органов надзора всей республики», — цитирует Бату Хасикова его пресс-служба.

Евгений Курмаев родился в 1980 году, окончил Тюменский государственный институт мировой экономики, управления и права по специальности «юриспруденция», в органах прокуратуры служит с 2002 года. До назначения занимал должность первого заместителя прокурора Республики Калмыкия.