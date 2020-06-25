Рязань, , 14:25 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало в Рязанской области. Накануне все избирательные участки продезинфицировали, а членов УИКов обеспечили средствами индивидуальной защиты, сообщили 25 июня в пресс-службе правительства региона.

Всего в Рязанской области открылось 1015 избирательных участков. Голосование по поправкам к Конституции РФ продлиться по 1 июля. В соответствии с распоряжением главы региона Николая Любимова все члены участковых комиссий обеспечены средствами индивидуальной защиты, также комплект, куда входит маска, перчатки и ручка, получит каждый пришедший на голосование.

С 25 по 30 июня участки в основном будут работать по четыре часа в день, 1 июля голосование продлиться с 08:00 до 20:00.