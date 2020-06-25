Барнаул, , 14:18 — REGNUM 27 июня состоится Всероссийский студенческий онлайн-выпускной. Его проведут Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия — страна возможностей» и Российский союз ректоров.

Никита Андреев Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Одним из участников праздника станет участник движения «Абилимпикс» Никита Андреев. В 2020 году он завершает обучение в Алтайском государственном университете, где учился на Географическом факультете по направлению «География».

Но с самого детства Никита увлекался компьютерами. Это же направление, компетенцию «Сетевое и системное администрирование», он выбрал для участия в чемпионатах «Абилимпикс» разных уровней. В 2018 году он стал участником и победителем регионального и национального чемпионатов, а в 2019 году занял второе место на региональном чемпионате.

О своем участии в олимпиаде «Абилимпикс», увлечениях и планах на будущее Никита рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Андрей, Вы с детства увлекаетесь компьютерами. Помните, откуда пришло это увлечение?

Точно не знаю, с чего всё началось. Этому предшествовало несколько обстоятельств. Во-первых, в нашей семье довольно рано появился компьютер ̶ когда мне было три года (конец 1999 — начало 2000 года). Тогда, к сожалению, я умел только ломать, из-за чего частенько получал от родителей. Во-вторых, думаю, немаловажную роль в моём увлечении сыграла случайно попавшаяся видеокассета с фильмом «Хакеры» Иэна Софтли, 1995 года. До дыр её засмотрел в своё время. Окончательно увлечение IT окрепло, наверное, в школе. Как раз в то время стал более доступным Интернет.

Есть ли планы заниматься IT профессионально?

Да. Но, к сожалению, без профильного образования мало кто заинтересован во мне как работнике IT сферы. Думаю, что получу образование в этой области, но не сейчас, через какое-то время.

У Вас за плечами несколько побед в чемпионатах «Абилимпикс». Почему решили участвовать именно в области IT, а не в тех компетенциях, которые связаны с географией, например, туризм. Ведь география — направление, по которому Вы учились.

Вся история моего участия в чемпионатах началась со звонка из методического отдела университета. Предложили на выбор три компетенции: «Администрирование отеля», «Медицинский и социальный уход» и «Сетевое и системное администрирование». Так как с детства увлекаюсь компьютерами, решил выбрать «Сетевое и системное администрирование», заодно проверить свои знания. Администрирование отеля я не выбрал в связи с тем, что это параллельное направление и нас этому не учат. Медицинский и социальный уход вообще не соответствует моему профилю.

Как участие в Абилимпиксе повлияло на развитие Вас как любителя сферы IT?

Появились связи, но сугубо локальные, в пределах университета. Зато мой наставник подарил мне опыт живого взаимодействия с профессиональным сетевым оборудованием компании Cisco. Основное взаимодействие с ним осуществляется через консоль (командную строку). Вся приятность ситуации заключается в том, что, по сути, происходит общение человека и машины. Она отвечает. Да, запрограммированными фразами, зачастую сообщениями об ошибке. Да, на английском языке, но всё же отвечает. Раньше я об этом оборудовании только статьи в Интернете читал.

Поделитесь планами на ближайшее будущее?

На данный момент в планах заняться поиском работы. Если в течение лета не получится трудоустроиться, буду поступать в магистратуру на направление, связанное с IT. Сразу в нескольких вузах, в том числе в других регионах России, рассматриваю направления, связанные с системным администрированием и информационной безопасностью.

Нет планов совместить географию, как будущую профессию, и IT, которыми Вы увлекаетесь?

Сейчас я выучился на географа широкого профиля. На данный момент можно преподавать географию в учебных заведениях. Ещё нас довольно плотно учили работать с геоинформационными системами (ГИС). Вполне можно идти работать ГИС-инженером, а любые профессии, связанные с ГИС, и есть совмещение IT и географии.

Как, на Ваш взгляд, будет развиваться сфера IT?

Сложно сказать. Я давно слежу за IT и выделить какой-то определённый вектор развития становится всё труднее.

Каким должен быть специалист, чтобы в будущем добиться в этой сфере успехов?

Он должен любить экспериментировать и учиться чему-то новому, быть целеустремлённым и находчивым, знать, понимать или стремиться познать принципы работы систем (не обязательно, операционных), с которыми ему придётся столкнуться в работе. Причем, не только знать заранее, но и совершенствовать свои знания в процессе работы.

Есть желание повзаимодействовать с техникой самому или посмотреть, как это делают другие?

Не столько повзаимодействовать, сколько посмотреть на последние достижения технического прогресса.