Тегеран, , 14:17 — REGNUM За последние сутки на территории Ирана от COVID-19 скончались ещё 134 пациента. Об этом 26 июня сообщила представитель минздрава страны Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN.

По ее данным, в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 10 130.

Также сообщается, что за истекшие 24 часа в стране было выявлено 2 595 новых зараженных коронавирусной инфекцией и теперь их общее число стало 215 096.

При этом отмечается, что за все время эпидемии в Иране от COVID-19 вылечились свыше 175 тысяч пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных в Эстонии случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки увеличилось на один и стало составлять 1984.