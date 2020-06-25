Краснодар, , 14:12 — REGNUM Риск заразиться коронавирусом по-прежнему высок у тех, кто страдает гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, ожирением, сахарным диабетом, хроническими болезнями почек и астмой. Такие данные 25 июня на заседании оперативного штаба привёл главный врач краевой клинической больницы №1 Владимир Порханов, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

«Мы должны людей, которые имеют эти болезни предостеречь от поездок, им нужно быть настороже», — сказал Владимир Порханов.

Главврач также отметил, что среди скончавшихся пациентов — много пожилых людей с сопутствующими патологиями. Среди пациентов старше 50 лет летальность достигает 86%.

Как сообщало ИА REGNUM, на 25 июня в регионе подтверждено 5683 случая заражения, 19 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. 70 человек скончались. При этом в регионе принято решение об отмене ряда ограничений с 27 июня.