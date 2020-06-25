Санкт-Петербург, , 14:08 — REGNUM Действующее законодательство не мешает наследникам получать телефонные номера своих умерших родственников, предложенный же депутатами порядок может сформировать в России новый «серый» рынок, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 25 июня, глава агентства Telecomdaily Денис Кусков, комментируя предложенные поправки в закон «О связи».

Как сообщалось ранее, в подготовленном депутатами фракции «Справедливая Россия» проекте поправок сказано, что «пользователь мобильной связи вправе сохранить выделенный абонентский номер за собой, а также распоряжаться им, в том числе передавать третьему лицу на возмездной или безвозмездной основе с уведомлением об этом оператора мобильной связи». Такая возможность является дополнительной услугой и должна оговариваться отдельно, полагают депутаты.

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«Честно говоря, я не вполне понимаю, зачем вносить такие поправки в закон «О связи». Нынешнее законодательство позволяет решать вопрос о наследовании номеров. Действовать в любом случае придется с привлечением юристов и нотариусов. Если наследникам умершего владельца номера это понадобится, они смогут решить вопрос.

Номерная ёмкость — это собственность государства, которое передает их через операторов в пользование. Здесь же предлагается запретить отчуждение этих номеров. Давайте представим, что любой человек сможет купить 20, 30, 40 «красивых» номеров, и, являясь из владельцем, начать их перепродажу. Зачем нам формировать новый «серый» рынок?» — отметил Денис Кусков.