Санкт-Петербург, 25 июня 2020, 14:08 — REGNUM Действующее законодательство не мешает наследникам получать телефонные номера своих умерших родственников, предложенный же депутатами порядок может сформировать в России новый «серый» рынок, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 25 июня, глава агентства Telecomdaily Денис Кусков, комментируя предложенные поправки в закон «О связи».
Как сообщалось ранее, в подготовленном депутатами фракции «Справедливая Россия» проекте поправок сказано, что «пользователь мобильной связи вправе сохранить выделенный абонентский номер за собой, а также распоряжаться им, в том числе передавать третьему лицу на возмездной или безвозмездной основе с уведомлением об этом оператора мобильной связи». Такая возможность является дополнительной услугой и должна оговариваться отдельно, полагают депутаты.
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