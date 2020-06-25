Асбест, Свердловская область, , 14:14 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины в Асбесте (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Как передает интернет-газета Znak, полуголый мужчина нарвался на драку: в ответ на его неадекватное поведение гражданина избили на аллее Победы. Мужчину госпитализировали, он скончался через несколько дней в больнице.

По какой статье заведено дело, пока не сообщается. Назначена судмедэкспертиза.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, подозреваемый уже задержан, все материалы по происшествию переданы следователям, передает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Среднем Урале поймали убийцу, зарезавшего женщину в суде.

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