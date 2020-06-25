Таллин, , 14:10 — REGNUM Общее количество выявленных в Эстонии случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки увеличилось на один и стало составлять 1 984. Об этом 26 июня сообщает департамент здоровья страны.

«Вирус … диагностировали у 1984 жителей Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что за этот же период никто в стране не скончался от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов все ещё составляет 69.

Кроме этого, сообщается, что за все время пандемии SARS-CoV-2 в стране было проведено свыше 104 тысяч тестов на коронавирус.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рекордное количество зараженных коронавирусом за прошедшие сутки выявлено сразу в пяти штатах США.