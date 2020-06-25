Симферополь, , 14:09 — REGNUM В Крыму 14 госпитализированных с внебольничной пневмонией граждан находятся в тяжёлом состоянии. Об этом 25 июня во время ежедневного брифинга заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«На лечении в стационарах находится 196 пациентов с внебольничной пневмонией, 14 из них в тяжёлом состоянии», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму подтверждено 638 положительных тестов на новую инфекцию, в больницах республики лежат 187 граждан, 434 человека выздоровело, 25 умерло.

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