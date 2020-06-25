Астрахань, , 14:05 — REGNUM В Астраханской области в три этапа возобновляется плановая медицинская помощь. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

С 25 июня начнут работать поликлиники, в том числе стоматологические, женские консультации, дневные стационары, областные диспансеры. Пациентам будут измерять температуру на входе, находиться они будут друг от друга на безопасном расстоянии. Посетителей поликлиник обяжут носить медицинские маски, а после каждого приёма будут проводить санитарную обработку.

На первом этапе поликлиники будут загружены только на 50%. Они смогут принять около шести тысяч пациентов в день. На этом этапе планируется развернуть 38% мощности круглосуточного стационара и 60% мощности дневного стационара по 25 профилям, что позволит пролечить в месяц 3,6 тыс. пациентов. На втором этапе поликлиники заработают на 80% от своей плановой мощности и уже смогут принять 9,5 тыс. пациентов в день. Круглосуточный стационар планируется задействовать уже на 60% мощности, а дневной стационар — на 70%. Это позволит пролечить в месяц 5,5 тыс. пациентов. На третьем этапе поликлиники заработают на полную мощность. Круглосуточный и дневной стационары выйдут на 90% мощности, что позволит пролечить в месяц 8,7 тыс. пациентов.

Сроки перехода на второй и третий этапы зависят от эпидобстановки в регионе и пока неизвестны. Записаться на приём нужно будет заранее — по телефону, через Госуслуги или мобильное приложение «К врачу». Пациентов, которых планируют госпитализировать, будут тестировать на коронавирус. Льготные рецепты на лекарства врачи продолжат выписывать после вызова на дом.

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