Мельбурн, Австралия, , 14:06 — REGNUM Минобороны Австралии приняло решение направить свыше тысячи представителей ВС страны в штат Виктория, где они будут оказывать помощь местным властям в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом 26 июня сообщает австралийская телерадиокорпорация ABC.

Также сообщается, что военные будут помогать проводить тесты на SARS-CoV-2 и организовывать отправку полученных результатов на обработку на территорию других штатов страны.

Кроме этого, представители ВС Австралии будут вести контроль того, чтобы въезжающие на территорию штата Виктория соблюдали двухнедельный карантин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее власти указанного австралийского штата обратились с просьбой о помощи в борьбе с пандемией коронавируса к минобороны страны и властям других штатов. В Виктории, где расположен самый крупный город страны Мельбурн, в течение нескольких последних дней выявляют самое большое число заразившихся коронавирусом.