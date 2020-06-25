Иркутск, , 13:55 — REGNUM В связи со сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу начало летней оздоровительной кампании в Иркутской области переносится на 10 июля. Об этом сегодня, 25 июня, сообщил оперативный штаб региона.

«Федеральной службой Роспотребнадзора введен еще один индикатор — среднесуточный показатель темпов роста за календарную неделю. При переходе на первый этап снятия ограничений темпы роста не должны превышать 2%. При переходе ко второму и третьему этапам данный показатель не должен превышать 1%. На сегодняшний день этот показатель в Иркутской области составляет 3,1%. Учитывая это, считаю, что снятие всех ограничений невозможно, в том числе и начало оздоровительной кампании», — пояснил руководитель управления Роспотребнадзора по Иркутской области Дмитрий Савиных.

Дата открытия объектов туристической сферы пока остается неизменной: принимать гостей можно будет с 3 июля при условии соблюдения ими всех необходимых мер безопасности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 июня общее число носителей коронавируса в Иркутской области составляет уже 6408 человек, причём 206 добавились только за последние сутки.

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