Ижевск, , 13:54 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 25 июня проведено 114 779 исследований на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Исследования проведены в отношении 106 515 жителей региона.

За минувшие стуки были исследовано 1216 проб от 1163 жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 25 июня выявили 20 новых носителей коронавируса. Всего в республике число заражений SARS-CoV-2 выросло до 1334 случаев.