Киев, , 13:53 — REGNUM Показатель активных больных коронавирусом Украине достиг 50 человек на 100 тыс. населения, заявил на брифинге сегодня, 25 июня, министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Чиновник отметил резкий рост этого показателя буквально за последние 10 дней, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Когда мы определялись с этим критерием, мы уже находились в условиях адаптивного карантина (когда ограничения определяет не центральная власть, а регионы). Показатель активных больных в Украине тогда составлял около 37 на 100 тыс. населения, на сегодняшний день он составляет около 50. И это все произошло буквально за 10 дней», — уточнил министр.

Именно в связи с этим, добавил Степанов, граждан Украины в ближайшее время могут не разрешить въезд в ЕС.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня на Украине зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом — 994 новых случая за последние сутки. Таким образом, общее число заболевших достигло 40.008 человек.