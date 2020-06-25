Симферополь, 25 июня 2020, 14:05 — REGNUM За три дня общее количество госпитализированных в обсерваторы Крыма граждан уменьшилось на 39 человек. Об этом 25 июня во время ежедневного брифинга заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в крымские обсерваторы госпитализировали 116 человек. По данным на 22 июня, в учреждениях находились 940 граждан.
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