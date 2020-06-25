Воронеж, , 13:50 — REGNUM 1738 избирательных участков для проведения Всероссийского голосования по изменениям в Конституцию открылись в Воронежской области в 08:00 25 июня, сообщили в пресс-службе правительства региона. Всего в списки избирателей внесены 1,8 млн жителей региона.

Участник открылись с полным соблюдением предписаний Роспотребнадзора по обеспечению безопасности избирателей в условиях современной эпидемиологической обстановки.

Добавим, что для воронежцев доступно голосование не только на стационарных участках, но и по месту работы не предприятиях и даже во дворе своего дома.

«Воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель», проголосовать можно на любом удобном участке. В Воронежской области было подано более 100 тысяч заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения», — уточнили в пресс-службе.