Калуга, , 15:18 — REGNUM Калужские призывники 25 июня отправились на службу в столицу, в президентский полк. Провожал их врио градоначальника Дмитрий Денисов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги.

Калужские призывники отправились на службу в президентский полк. Kaluga-gov.ru

Дмитрий Денисов — выпускник военной кафедры и лейтенант запаса. По его мнению, службу в армии должен пройти каждый мужчина.

«Несмотря на то, что внутри страны нормальная, устойчивая социально-политическая ситуация, на рубежах нашей родины не все так спокойно. И я это могу сказать с ответственностью потому, что из семьи потомственных военных», — сказал градоначальник.

После напутствия призывники на автобусе отправились сдавать анализы на коронавирусную инфекцию. После обеда новобранцев отвезут к месту службы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области изменились сроки весеннего призыва в армию