Калуга, 25 июня 2020, 15:18 — REGNUM Калужские призывники 25 июня отправились на службу в столицу, в президентский полк. Провожал их врио градоначальника Дмитрий Денисов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги.
Дмитрий Денисов — выпускник военной кафедры и лейтенант запаса. По его мнению, службу в армии должен пройти каждый мужчина.
После напутствия призывники на автобусе отправились сдавать анализы на коронавирусную инфекцию. После обеда новобранцев отвезут к месту службы.
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