Симферополь, , 13:52 — REGNUM За минувшие сутки в крымские обсерваторы поместили 116 человек, которые приехали из-за пределов республики. Об этом 25 июня во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории республики сообщил заместитель руководителя регионального отделения Роспотребнадзора по РК Дмитрий Крутиков.

«За истекшие сутки 116 человек помещены в изоляцию. Все прибывшие взяты под медицинское наблюдение и пройдут лабораторный скрининг на коронавирус», — уточнил Крутиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 24 июня в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую инфекцию у семи человек. Всего в регионе подтверждено 638 положительных тестов на новую инфекцию, в больницах лежат 187 граждан, 434 человека выздоровели, 25 умерли.

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