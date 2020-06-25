Уфа, , 13:46 — REGNUM 53 инфицированных коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба администрации главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе зафиксировано 5121 фактов заражения коронавирусной инфекцией. При этом справились с ней 2643 человека (в том числе 69 граждан за минувшие сутки). Число умерших пациентов с COVID-19 осталось неизменным и составило 18 человек.

Лечение продолжают 2460 пациентов. При этом 738 граждан находятся в больницах, а 1722 лечатся на дому.

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