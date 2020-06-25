Ростов-на-Дону, , 15:59 — REGNUM В Ростовской области восстановили запасы шемаи, которая была внесена в Красную книгу РФ. Эти данные в своём докладе «О восстановлении водных биологических ресурсов и сохранении рыбных запасов на территории Ростовской области» представил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

«Хочу отметить, что благодаря слаженной межведомственной работе природоохранных, правоохранительных органов власти сохранена популяция азово-черноморской шемаи. В апреле 2020 года шемая исключена из Красной книги Российской Федерации», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что около десяти лет шемая была занесена Красную книгу РФ. Отрицательно на сокращение численности популяции сказался неконтролируемый промысел.

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