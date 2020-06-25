Вашингтон, , 13:47 — REGNUM Рекордное количество зараженных коронавирусом за прошедшие сутки выявлено сразу в пяти штатах США. Это следует 25 июня из сообщений местных отделений департаментов здравоохранения.

Так, в штате Техас на 25 июня был выявлен за минувшие сутки 5 551 случай заражения коронавирусом, против предыдущего антирекорда — 5 489.

Также рекордные 5 508 новых заразившихся за последние 24 часа выявили в штате Флорида и тоже рекордные 7 149 — в штате Калифорния.

Кроме этого, в Южной Каролине тоже зафиксировали такой антирекорд, выявив на 25 июня 1 291 зараженного, и в Оклахоме также было отмечено рекордное число новых заразившихся за сутки — 482.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Пакистане за сутки выявили свыше 4 тысяч случаев заражения коронавирусом.